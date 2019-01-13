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موثقة بالفيديو.. طريقة “لا تخطر على بال” لتنظيف المكواة

http://almnatiq.net/?p=679454
المناطق - الرياض

تتعدد الطرق لتنظيف أسطح المكواة المتسخة، لكن يبدو أن “الطريقة الأسترالية” ستتربع على القمة، باستخدام حبة دواء لا يكاد بيت واحد يخلو منها.

وتتشارك مجموعة من الأستراليات حيلا ونصائح للتنظيف، على صفحة خاصة بهن على موقع “فيسبوك”، في محاولة لمساعدة بعضهن في الحفاظ على نظافة منازلهن.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن إحدى الأستراليات قولها إن حبة من عقار البنادول، الذي يستخدم عادة لعلاج الأوجاع والآلام، كفيلة بتنظيف سطح المكواة المتسخ.

وتوصي المستخدمة بتمرير حبة البنادول على سطح المكواة الساخن حتى تنظيف آخر بقعة متسخة، وإزالة جميع النقاط السوداء المتجمعة على الحديد.

ونصحت السيدة بإمساك الحبة بالملقاط وليس باليد، وفركها على سطح ساخن جدا للمكواة، حتى تتلاشى الحبة ويتم إزالة البقع المتسخة تماما، مثلما يظهر في الفيديو المرفق.

وحازت هذه الطريقة على استحسان ربات المنازل، نظرا لسهولتها وإمكان إزالة البقع المستعصية من على سطح المكواة في ثوان.

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