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كأس إيطاليا.. تأهل يوفنتوس وميلان ولاتسيو إلى دور الثمانية

كأس إيطاليا.. تأهل يوفنتوس وميلان ولاتسيو إلى دور الثمانية

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كأس إيطاليا.. تأهل يوفنتوس وميلان ولاتسيو إلى دور الثمانية

http://almnatiq.net/?p=679457
المناطق - وكالات

تأهل فريق يوفنتوس إلى دور الثمانية من بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم بعد تغلبه على بولونيا بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم في دور الستة عشر من البطولة.
وسجل هدفي يوفنتوس فيديريكو بيرنارديسكي ومويس كين في الدقيقتين التاسعة و49 .
كما تأهل فريق ميلان إلى دور الثمانية بعد فوزه على سامبدوريا بهدفين دون رد بعد انهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ليخوض الفريقان شوطين إضافيين تمكن خلالهما ميلان من حسم التأهل عن طريق باتريك كوترون في الدقيقتين 102 و108.
وصعد فريق لاتسيو إلى دور الثمانية بتغلبه على فريق نوفارا بأربعة أهداف مقابل هدف، سجل أهداف لاتسيو لويس البيرتو في الدقيقة 12 شيرو إيموبيلي (هدفين) في الدقيقتين 20 و35 وسيرجي سافيتش في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، فيما سجل هدف نوفارا الوحيد أومبيرتو يوسيبي في الدقيقة 49 من ركلة جزاء.
يذكر أن يوفنتوس هو حامل اللقب حيث تغلب على ميلان في المباراة النهائية من النسخة الماضية بأربعة أهداف دون مقابل.

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