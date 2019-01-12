الأربعاء القادم .. انطلاق مهرجان الأسر المنتجة بوادي الدواسر

وادي الدواسر - شاجع الدوسري

أعلنت مؤسسة نجمة ليالينا – الجهة المنظمة- لفعاليات مهرجان الأسر المنتجة الأول في محافظة وادي الدواسر عن انطلاق فعاليات المهرجان الأربعاء المقبل.

وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة ظافر الدوسري أن فعاليات المهرجان ستقام بصالة الاحتفالات بالمعتلى خلف قصر التوفيق.

وبين الدوسري أنه ستكون هناك صالة خاصة يمنع فيها دخول الرجال تتكون من عدة أركان مثل (ركن الحناء وركن الشعر وركن المكياج للأطفال) ، الى جانب الجوائز اليومية والسحوبات.

ودعا الراغبين في المشاركة وأصحاب المشاغل النسائية التواصل عبر رقم الجوال 0555117940