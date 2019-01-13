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الأرصاد:رياح مثيرة للأتربة والغبار على 9 مناطق

الأرصاد:رياح مثيرة للأتربة والغبار على 9 مناطق
http://almnatiq.net/?p=679474
المناطق- واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (تبوك ،حائل، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، مكة المكرمة، جازان ،الرياض) وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار رعدية على مناطق (تبوك، الجوف، حائل، المدينة المنورة، الحدود الشمالية).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية وتتحول مساءً إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20-45/كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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