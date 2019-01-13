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بالفيديو.. القبض على جميع المشاركين في “مضاربة جدة”

http://almnatiq.net/?p=679476
المناطق - جدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد – وثقته كاميرا محل – يظهر بداية المشاجرة الجماعية التي نشبت أمس في جدة وأسفرت عن مقتل مواطن وإصابة آخرين.
وكان المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة صرح بأنه عند الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة يوم الأحد الموافق 7 / 5 / 1440 هـ باشرت دوريات الأمن بمحافظة جدة بلاغًا عن وقوع مشاجرة جماعية في أحد أحياء شرق محافظة جدة، تم استخدام أسلحة بيضاء فيها، واتضح وفاة أحد المشاركين (مواطن في العقد الثالث من العمر) نتيجة تعرضه للطعن، وإصابة آخرين؛ تم نقلهم إلى المستشفى.
وأضاف: تم ضبط جميع المشاركين في المشاجرة، وعددهم ستة أشخاص. وبسماع أقوال جميع الأطراف اتضح أن المشاجرة نشأت على خلفية خلاف حول استخدام مواقف السيارات. وبناء عليه تم استكمال إجراءات الاستدلالات الأولية، وجارٍ إحالة أطراف القضية للنيابة العامة. والله ولي التوفيق.

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