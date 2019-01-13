تعرف على اختبارات TIMSS و PIRLS التي دعا وزير التعليم إلى إجرائها للطلاب..

المناطق _ الرياض

دعا وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ” خلال ورشة عمل تقييم واقع قطاع التعليم العام” إلى إجراء اختبارات TIMSS وPIRLS للصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط هذا العام.

TIMSS هو اختبار دولي يطبقه مركز “قياس”، بالتعاون مع المنظمات الدولية المشرفة عليه، في أكثر من 60 دولة، لقياس اتجاهات تحصيل الطلبة في مادتي الرياضيات والعلوم، ودراسة أوجه الاختلاف بين النظم التربوية في تلك الدول، لتحسين عملية التعليم والتعلّم.

وبدأت اختبارات TIMSS عام 1964م، وتُعقد كل 4 سنوات. وأجريت في السعودية أعوام 2003، 2007، 2011، 2015 وتهدف إلى الوصول إلى أهم وأفضل الوسائل المؤدية إلى تعليم أفضل عبر مقارنة نتائج الاختبارات لدولة مع دول أخرى متقدمة في السياسات والنظم التعليمية، ما يؤدي إلى معدلات تحصيل عالية للطلبة.

أما اختبارات Pirls تتكون من نصين يشملان قصة أو حكاية واقعية ونصاً معلوماتياً لمستوى هذه المرحلة، ويقرأ الطلاب النصين، ويجيبون عن أسئلة الاختبار من متعددّ وأسئلة الإجابة المفتوحة، بهدف قياس عمق فهم الطالب، ويُمنح الطلاب 80 دقيقة مدة الاختبار للقراءة والإجابة عن أسئلة النصين .

ويشرف على Pirls الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي (IEA) ومقرها هولندا، لتقارن بين الدول المشاركة في تقييم قدرة طلاب الصف الرابع في مهارات القراءة بلغتهم الأم، وهذا الصف مهم في نمو الطفل كقارئ، فهو قد تعلم كيف يقرأ، لكن قد يكون لقصور فهمه للنصوص التحريرية تأثير سلبي على أدائه في معظم المواد الدراسية الأخرى .