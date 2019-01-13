وفاة قائد عسكري يمني متأثرا بجراحه بعد هجوم العند

وشن المتمردون الهجوم، الخميس، بواسطة طائرة من دون طيار، إيرانية الصنع.

وأدى الهجوم إلى مقتل 6 جنود وإصابة 4 من القيادات العسكرية، من بينهم رئيس هيئة الأركان اليمنياللواء الركن عبد الله النخعي، ومحافظ لحج أحمد عبد الله التركي، والعميد الركن ثابت جواس، بالإضافة إلى الناطق باسم المنطقة العسكرية الرابعةمحمد النقيب.

وأثار هجوم ميليشيات الحوثي الإيرانية على قاعدة العند في جنوب اليمن الخميس، غضبا دوليا واسعا، وسط انتقادات لسعي المتمردين الدائم لخرق ما جرى الاتفاق عليه في السويد.

فقد أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، عن قلقه من تصعيد العنف في اليمن، ودعا إلى ضبط النفس والحفاظ على الزخم الإيجابي الناتج عن مشاورات ستوكهولم واستئناف عملية السلام.