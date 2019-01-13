مصر تطالب بريطانيا باستئناف رحلاتها الجوية لشرم الشيخ

المناطق _ الرياض

جددت مصر دعوتها لبريطانيا بأن تستأنف رحلاتها الجوية إلى مدينة شرم الشيخ، التي تضم أشهر وأفخم المنتجعات السياحية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن السلطات المصرية اتخذت جملة إجراءات لتحقيق أمان أكبر في مطار شرم الشيخ.

وكانت السلطات البريطانية قد ألزمت كافة شركات الطيران المحلية بوقف رحلاتها إلى مطار شرم الشيخ منذ نوفمبر 2015، حيث صدر القرار بعد 5 أيام فقط على سقوط طائرة روسية بعد فترة وجيزة من إقلاعها من هناك، ليتبين بأن سقوطها كان ناتجاً عن عبوة ناسفة تمكن إرهابيون من تمريرها إلى الطائرة التي كان على متنها 224 شخصاً، قتلوا جميعاً في الحادث وأغلبهم من السياح الروس الذين كانوا في إجازة بمنتجع شرم الشيخ السياحي.

وأصدرت الحكومة البريطانية في ذلك الحين قراراً غير مسبوق بمنع شركات الطيران من الهبوط أو الإقلاع في مطار شرم الشيخ، وهو ما أدى إلى تأثر التدفق السياحي نحو المنطقة، خاصة وأن السياح البريطانيين يشكلون نسبة كبيرة من السياح الذين يقصدون المدن الساحلية المصرية.

وقال السفير المصري في لندن طارق عادل، في مقابلة مع إحدى الإذاعات المحلية البريطانية: “منذ ذلك التاريخ ونحن نعمل بشكل قريب جداً مع شروط الأمن والتقنيات البريطانية، وذلك بهدف تطوير وتحديث العديد من المرافق في المطارات المصرية عموماً وفي مطار شرم الشيخ على وجه الخصوص”.

وأضاف: “نحن على وشك أن نكون جاهزين لأن نستقبل مجدداً الرحلات المباشرة من بريطانيا”.

وتقول وزارة الخارجية البريطانية إنها تواصل العمل مع السلطات المصرية لتمكين شركات الطيران من استئناف رحلاتها الجوية بين المطارات البريطانية ومطار شرم الشيخ المصري، بحسب ما نقلت إحدى الإذاعات البريطانية.