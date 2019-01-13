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قرقاش لحمد بن جاسم..” انفصام تعودناه”

قرقاش لحمد بن جاسم..” انفصام تعودناه”
http://almnatiq.net/?p=679496
المناطق _ الرياض

رأى وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، ألا جديد في حديث الشيخ حمد بن جاسم اليوم خلال إحدى المقابلات التلفزيونية، معتبراً أن كلامه أكد حالة الازدواجية التي تعتمدها الدوحة بين الأقوال والأفعال.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر، مساء السبت: لا جديد في حديث الشيخ حمد بن جاسم لروسيا اليوم، انفصام تعودناه بين الممارسة التي كان الشيخ حمد أحد مهندسيها وأدت إلى مأزق الدوحة الحالي وبين الطرح النظري الفضفاض، ركاكة الحجة وضعف الخطاب وليد غياب النقد الذاتي والمراجعة.”

وكان رئيس مجلس الوزراء القطري، ووزير الخارجية الأسبق، تحدث خلال المقابلة عن الأزمة مع قطر، وموقف مصر، و استقالة أنتوني زيني، مبعوث وزارة الخارجية الأميركية لحل الأزمة الخليجية.

وقال رداً على سؤال هل فوجئتم بانسحاب زيني من ملف الأزمة الخليجية: “لم أتفاجأ لأنني أعلم أنه لم يحقق أي تقدم لعدة أسباب منها: تضارب المسؤوليات في واشنطن، وإصرار الدول الأربع (السعودية، الإمارات، البحرين ومصر) على موقفها” بحسب قوله.

كما اعتبر أن هذا الملف يُدار من أكثر من جهة في واشنطن وهذا سبب إحراجا لأنتوني زيني.

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