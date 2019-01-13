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فرع العمل بعسير يقدم الدعم لأسرة مواطن في أبها توفي إثر مساعدته لطفل من موت محقق
http://almnatiq.net/?p=679500
المناطق _ الرياض

وقف فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة عسير، ميدانياً على حالة أسرة أحد المواطنين في مدينة أبها، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، إثر إنقاذه لطفل من موت محقق نتيجة تجاوزه لشارع رئيسي، وذلك بهدف دراسة وبحث وضع الأسرة وتقديم الدعم اللازم لها.

وأشار فرع الوزارة بالمنطقة، إلى أنه تم دراسة حالة الأسرة، والتنسيق مع  الجمعيات الخيرية  لتأمين مسكّن ملائم للأسرة بديلا عن المستأجر، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأمين وسيلة نقل لأبناء المتوفي -رحمة الله- من وإلى المدرسة بهدف تسهيل إجراءات الأبناء وضمان استمرارهم في مقاعد التعليم، إلى جانب تقديم الرعاية الصحية اللازمة لابن المتوفي الأكبر الذي يعاني من مرض السكري بالتعاون مع مستشفى عسير المركزي، وتقديم مساعدة عاجلة من خلال وكالة الضمان الاجتماعي في الوزارة.

وأوضح فرع الوزارة، أنه يتابع وضع حالة الأسرة في الوقت الحالي، وذلك للتأكد من استقرارها واستكمال كافة المتطلبات التي قد تحتاجها.

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