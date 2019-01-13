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هيئة الأمر بالمعروف بالبرك تطلق فعاليات المركز التوجيهي الخامس للعام 1440

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هيئة الأمر بالمعروف بالبرك تطلق فعاليات المركز التوجيهي الخامس للعام 1440

هيئة الأمر بالمعروف بالبرك تطلق فعاليات المركز التوجيهي الخامس للعام 1440
http://almnatiq.net/?p=679503
المناطق _ عسير
بموافقة كريمة من سمو أمير منطقة عسير -حفظه الله-دشّن محافظ البرك اعبدالرحيم الحسين الهلالي يوم الجمعة الموافق 1430/5/5 بحضور فضيلة مساعد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير ورؤساء الدوائر الحكومية ومنسوبي هيئات منطقة عسير فعاليات المركز التوجيهي الخامس للعام 1440 بقرى شرق البرك والذي يمتد لمدة خمسة أيام..

وقد حضر الحفل عدد من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف بمنطقة عسير وعدد من الضباط بالمنطقة ومشايخ ونواب القبائل بالمحافظة وجمع من المواطنين.

وفور وصول سعادة المحافظ تجول داخل المنصة التوعوية التابعة للهيئة واستمع لشرح موجز عن أعمالها التي تقدمها للمجتمع حيث تحوي شاشة بعرض 5*3 يعرض فيها أفلام توعوية وتوجيهية، بالإضافة إلى مصلى متنقل، وكذلك مكان لاستقبال الضيوف بداخلها.
بعد ذلك توجه سعادته برفقة أصحاب الفضيلة والسعادة إلى خيمة المعارض المصاحبة وتجول في أرجائها، ثم شرف الحفل الخطابي الذي بدئ بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة لرئيس هيئة محافظة البرك الشيخ أحمد الهلالي والذي أثنى فيها على جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وما تحقق من تطوير البيئة الاقتصادية والتنموية لتحقيق أهداف رؤية 2030 مقدماً شكره وتقديره لمعالي الرئيس العام الاستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، ولفضيلة المدير العام الشيخ جابر الشهري على جهودهم الحثيثه في سبيل تطوير أعمال الهيئة ..

من جانبه عبر فضيلة المساعد الشيخ إبراهيم بن موسى الكناني في كلمته عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على جهوده في مواصلة تنمية المنطقة وما يحقق تطلعات ولاة الأمر -وفقهم الله- مقدماً شكره لمعالي الرئيس العام على جهوده في سبيل تأدية رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

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