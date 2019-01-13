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صندوق تنمية الموارد البشرية يحدد 5 معايير للأهلية لبرنامج (تمهير)

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صندوق تنمية الموارد البشرية يحدد 5 معايير للأهلية لبرنامج (تمهير)

صندوق تنمية الموارد البشرية يحدد 5 معايير للأهلية لبرنامج (تمهير)
http://almnatiq.net/?p=679506
المناطق _ الرياض

حدد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، معايير الأهلية لبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحديث التخرج، وألا يكون على رأس العمل، وحاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له التسجيل في برنامج “تمهير”، داعيا السعوديين والسعوديات الراغبين في الالتحاق في البرنامج زيارة الصفحة الالكترونية للبرنامج على الرابط www.taqat.sa/tamheer :

ويهدف برنامج (تمهير)، إلى إكساب خريجي الجامعات الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصات الخريجين.

ويأتي برنامج “تمهير” إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/8/1437 هـ. وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل بدوام كامل.

وتكمن أهمية “تمهير” في ردم الفجوة في المهارات المطلوبة بين سوق العمل ومخرجات الجامعات بإكساب المتدربين الخبرة العملية، كما يقدم “هدف مكافأة مالية دعمًا للمتدرب قدرها 3 آلاف ريال شهريًا، خلال فترة التدريب، وتحمل تأمين ضد مخاطر العمل للمتدربين، كما سيحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تزيد من قابلية توظيفه في القطاع الخاص.

واستهدف البرنامج خلال مرحلته الأولى تدريب خريجي الجامعات داخل المملكة، كما يتعين على المتدربين الوفاء بالالتزامات ومتطلبات التدريب في مواقع العمل، وتتمثل تلك الالتزامات في إكمال الدورات الإلكترونية الإلزامية، والالتزام بالحضور خلال فترة التدريب باليوم الكامل وفق خطة التدريب المعتمدة، واستكمال نموذج التقييم المطلوب في خطة البرنامج.

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