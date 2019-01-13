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مشاريع تعاوني أجياد تتصدر الرسالة الإعلامية الخاصة بـ “ملتقى المكاتب التعاونية”

مشاريع تعاوني أجياد تتصدر الرسالة الإعلامية الخاصة بـ “ملتقى المكاتب التعاونية”

منطقة مكة المكرمة
صندوق تنمية الموارد البشرية يحدد 5 معايير للأهلية لبرنامج (تمهير)

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مشاريع تعاوني أجياد تتصدر الرسالة الإعلامية الخاصة بـ “ملتقى المكاتب التعاونية”

مشاريع تعاوني أجياد تتصدر الرسالة الإعلامية الخاصة بـ “ملتقى المكاتب التعاونية”
http://almnatiq.net/?p=679510
المناطق - مكة

استعرضت الرسالة الإعلامية التي أصدرتها الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمناسبة انطلاق أعمال ملتقى “واجب المكاتب التعاونية في تحقيق رؤية المملكة 2030 , وتحصين المجتمع من أفكار الجماعات الإرهابية المحظورة ” تحت شعار: (تحصين وتطوير ), صورًا من مشاريع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد المقدمة لضيوف الرحمن في منطقة الحرم المكي الشريف, وذلك على صفحة جهود المكاتب التعاونية بالمملكة خلال عام 1439هـ.

  واحتوى الإصدار على صور مشاريع المكتب تأتي في مقدمتها: “مشروع ورث مصحفًا” الذي يُعنى بتوزيع مصاحف مترجمة بأكثر من 15 لغة عالمية للحجاج والمعتمرين والجاليات المقيمة بمنطقة الحرم المكي, كما تضمنت النشرة صورة عن “البرامج الدعوية الرمضانية” عبارة عن محاضرات  ودروس علمية وإرشاد السائلين أقيمت في ستة جوامع محيطة بالمسجد الحرام.

يذكر أن الإصدار تميز برصد دقيق لتاريخ المكاتب التعاونية بلغة الأرقام، وتقرير مفصل لمجمل الأعمال التي قدمتها المكاتب في مختلف مناطق ومحافظات المملكة خلال العام الماضي من مناشط وفعاليات وبرامج برعاية وإشراف ومتابعة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بوزيرها معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

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