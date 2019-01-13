الفالح: نحن على الطريق الصحيح والسوق النفطية ستعود للتوازن بسرعة

المناطق _ الرياض

صرح وزير الطاقة خالد الفالح إن النفط الصخري الأمريكي لن يؤدي لكساد السوق بشكل دائم.

وأكد في كلمة أمام مؤتمر نفطي بأبو ظبي أن المملكة ستبقى على سياستها بوجود طاقة نقطية احتياطية كافية لتحقيق الاستقرار في السوق، وقال:”نحن على الطريق الصحيح والسوق النفطية ستعود للتوازن بسرعة”، كما أكد على أن المملكة ستبقى على سياستها بوجود طاقة نفطية احتياطية كافية لتحقيق الاستقرار في السوق.

وعن إنتاج أوبك، قال الفالح إن مصادر ثانوية تشير إلى أن إنتاج أوبك في ديسمبر أقل من مثيله في نوفمبر 600 ألف برميل يوميا، مشدداً على أن الطلب على النفط مازال قويا، ومنوهاً إلى أن “ما نحتاج القيام به هو الحد من نطاق التقلب في أسعار النفط”.