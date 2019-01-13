آل مُرفت مديراً للعلاقات العامة والمسؤولية المجتمعية بالكلية التقنية بابها

المناطق _ عسير

أصدر عميد الكلية التقنية بأبها الحسين بن سالم آل عثمان قراراً بتكليف المهندس إبراهيم بن محمد مرفت مُديراً للعلاقات العامة ورئيساً لوحدة المسؤولية المجتمعية بالكلية.

وأعرب المهندس إبراهيم بن مرفت عن بالغ شكره وتقديره لعميد الكلية آل عثمان على ثقته ، متمنياً بأن يكون عند حسن ظن الجميع ، وأن يسهم مع زملائه فريق الادارة في تطوير أداء إدارة العلاقات العامة والمسؤولية المجتمعية وتحقيق أهدافها و مواكبتها لأداء العمل بالخطط المستقبلية للكلية التقنية بأبها.