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رابطة تبوك الخضراء تواصل أعمال برنامج “إكثار الفواكة البرية” في جبال اللوز

رابطة تبوك الخضراء تواصل أعمال برنامج “إكثار الفواكة البرية” في جبال اللوز

منطقة تبوك

رابطة تبوك الخضراء تواصل أعمال برنامج “إكثار الفواكة البرية” في جبال اللوز

رابطة تبوك الخضراء تواصل أعمال برنامج “إكثار الفواكة البرية” في جبال اللوز
http://almnatiq.net/?p=679523
المناطق - تبوك
واصلت رابطة تبوك الخضراء في جبال اللوز أعمال المرحلة الأولى من البرنامج الثاني ” إكثار الفواكة البرية ” .
وأوضح رئيس الرابطة طارق بن حسين أن الأعمال التي تأتي في إطار المحافظة على البيئة تضمنت جمع العُقل و البذور لأشجار اللوز البري ( اللوز المر ذو الاستخدام الطبي ) وكذلك عُقل و بذور البطم ( عند تطعيمها تكون فستق حلبي ) وعُقل الصفصاف الأبيض وبذور الكلخ
وأضاف أن الأعمال تمت بمشاركة الكلية التقنية بمنطقة تبوك وأرصاد المنطقة الشمالية وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة مبينًا أن مبادرة برنامج إكثار الفواكة البرية لها عائد اقتصادي خلاف المردود البيئي الذي يواكب رؤية المملكة 2030م.

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