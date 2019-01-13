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الأونروا تعلن عن توزيع مساعداتها المالية للاجئين في مخيمي حندرات والنيرب قرب حلب

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الأونروا تعلن عن توزيع مساعداتها المالية للاجئين في مخيمي حندرات والنيرب قرب حلب

الأونروا تعلن عن توزيع مساعداتها المالية للاجئين في مخيمي حندرات والنيرب قرب حلب
http://almnatiq.net/?p=679528
المناطق - وكالات

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا اليوم عن موعد تسليم مساعداتها المالية للعائلات الفلسطينية في مخيمي النيرب وحندرات للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة حلب شمال سوريا.
وأشارت تقارير مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا في بيروت أن اللاجئين الفلسطينيين يتعرضون لظروف إنسانية صعبة في مخيمي النيرب وحندرات.
وأكدت في بيان أن أكثر من 90 % من المخيمين دمر دماراً كلياً وجزئياً بسبب قصف الصاروخي والطيران الحربي التابع لنظام الأسد للمخيمين خلال السنوات الماضية .
ونوهت المجموعة، إلى أن أبناء المخيم حندرات يعيشون أوضاعاً معيشية مزرية بسبب عدم تأمين الخدمات الأساسية وتأهيل البنى التحتية في المخيم، ويعاني الذين مازالوا في المخيم من عدم توفر الماء و الكهرباء، وانعدام خدمات التعليم والصحة مما انعكس سلباً عليهم وجعل الكثير من سكانه النازحين عنه يترددون من العودة إليه

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