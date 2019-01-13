مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 400 سلة غذائية في حجة

المناطق ـ الرياض

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 400 سلة غذائية تزن 29 طنًا و600 كيلو غرام و3,000 لتر ماء على النازحين والمتضررين في “مخيم الجعده” ومناطق “الدير” و “الرفيع” و”الفرانته” و”بني المش” التابعة لمديرية حيران بمحافظة حجه، يستفيد منها 2,400 فرد، ضمن مشروع توزيع 102,170 سلة غذائية تستهدف 9 محافظات يمنية.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز بلغت 321 مشروعًا.