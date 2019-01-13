وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 400 سلة غذائية تزن 29 طنًا و600 كيلو غرام و3,000 لتر ماء على النازحين والمتضررين في “مخيم الجعده” ومناطق “الدير” و “الرفيع” و”الفرانته” و”بني المش” التابعة لمديرية حيران بمحافظة حجه، يستفيد منها 2,400 فرد، ضمن مشروع توزيع 102,170 سلة غذائية تستهدف 9 محافظات يمنية.
وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز بلغت 321 مشروعًا.
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 400 سلة غذائية في حجة
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 400 سلة غذائية تزن 29 طنًا و600 كيلو غرام و3,000 لتر ماء على النازحين والمتضررين في “مخيم الجعده” ومناطق “الدير” و “الرفيع” و”الفرانته” و”بني المش” التابعة لمديرية حيران بمحافظة حجه، يستفيد منها 2,400 فرد، ضمن مشروع توزيع 102,170 سلة غذائية تستهدف 9 محافظات يمنية.
التعليقات (٠) اضف تعليق