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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 400 سلة غذائية في حجة

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 400 سلة غذائية في حجة
http://almnatiq.net/?p=679534
المناطق ـ الرياض

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 400 سلة غذائية تزن 29 طنًا و600 كيلو غرام و3,000 لتر ماء على النازحين والمتضررين في “مخيم الجعده” ومناطق “الدير” و “الرفيع” و”الفرانته” و”بني المش” التابعة لمديرية حيران بمحافظة حجه، يستفيد منها 2,400 فرد، ضمن مشروع توزيع 102,170  سلة غذائية تستهدف 9 محافظات يمنية.
وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز بلغت 321 مشروعًا.

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