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التقاعد تصدر 1.6 مليون تعريف بالمعاش التقاعدي حتى نهاية 2018

التقاعد تصدر 1.6 مليون تعريف بالمعاش التقاعدي حتى نهاية 2018

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التقاعد تصدر 1.6 مليون تعريف بالمعاش التقاعدي حتى نهاية 2018

التقاعد تصدر 1.6 مليون تعريف بالمعاش التقاعدي حتى نهاية 2018
http://almnatiq.net/?p=679545

بلغ عدد التعاريف بالمعاش التقاعدي التي أصدرتها التقاعد آلياً عن طريق بوابة التقاعد الإلكترونية وتطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية 1.6 مليون تعريف بنهاية عام 2018.
وتأتي هذه الخدمة سعياً من المؤسسة لتحقيق استراتيجيتها 2022، التي تهدف إلى تقديم خدمات مميزة للمشتركين والمتقاعدين والمستفيدين، كما تأتي تسهيلاً على عملائها والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في إنجاز جميع معاملات العملاء.
وأشارت المؤسسة أن خدمة طباعة خطاب التعريف بالمعاش هي من أبرز الخدمات الإلكترونية التفاعلية التي تقدمها المؤسسة باللغتين العربية والإنجليزية، حيث يستطيع المستفيد الحصول على الخدمة من خلال التسجيل في بوابة “التقاعد” الإلكترونية والحصول على اسم المستخدم و طباعة خطاب تعريف بالمعاش موثق ومعتمد بختم وشعار المؤسسة لتقديمه لكافة الجهات ذات العلاقة.
كما أتاحت المؤسسة طباعة التعريف عن طريق تطبيقها الإلكتروني للأجهزة الذكية وذلك عن طريق إرسال صورة من الخطاب موثق بختم وشعار المؤسسة إلى البريد الإلكتروني للمتقاعد كي يتمكن من طباعته، والتطبيق متاح على كافة أنظمة تشغيل الأجهزة الذكية.
وحرصاً من المؤسسة على كسب الخطاب المزيد من الثقة والمصداقية؛ أتاحت تطبيق خدمة (التحقق من خطاب التعريف)، وهي خدمة إلكترونية على موقع المؤسسة الإلكتروني تستطيع من خلالها الجهات المقدم لها الخطاب التأكد من صحته من خلال إدخال (رقم الرمز) الموجود في الخطاب.
يذكر أن بوابة “التقاعد” الإلكترونية تقدم العديد من الخدمات لعملاء المؤسسة دون الحاجة لمراجعتها مثل طباعة التعريف بالمعاش, وتحميل الوكالات الشرعية والمشاهد الدراسية, وإرسال الاستفسارات ومتابعة المعاملات لدى المؤسسة والعديد من الخدمات الأخرى.

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