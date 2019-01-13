“العمل والتنمية الاجتماعية” تعلن عن إطلاق مبادرة الاحتساب الفوري في نطاقات للعاملين السعوديين تحفيزاً للمنشآت على التوطين

المناطق - واس

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إطلاق مبادرة الاحتساب الفوري في نطاقات للعاملين السعوديين، بشكل مباشر عند أول تحديث أسبوعي لنطاق المنشأة اعتبارا من 27 جمادى أول 1440هـ الموافق 2 فبراير 2019م، وذلك تحفيزاً لمنشآت القطاع الخاص الملتزمة في توطين الفرص الوظيفية.

وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من إطلاق المبادرة يأتي لتسجيل العاملين السعوديين بشكل مباشر عند أول تحديث أسبوعي لنطاق المنشأة، وتوفير المرونة لدى منشآت القطاع الخاص، مبينة بأن المبادرة موجهة للمنشآت المستمرة في النطاق الأخضر فأعلى لمدة الـ 13 أسبوع الماضية.

ودعت الوزارة المنشآت الراغبة في الاستفادة من هذه المبادرة زيارة الموقع الالكتروني على الرابط: Nitaqat.mlsd.gov.sa .