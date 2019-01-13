احدث الأخبار

” موهبة ” تعلن عن تأهل ” ٤ ” طالبات من تعليم الليث لنهائيات إبداع على مستوى المملكة
منطقة مكة المكرمة
 جامعة القصيم تعرف الزوار على محتويات مكتبتها الورقية والإلكترونية في معرض القصيم للكتاب
منطقة القصيم
 أمير القصيم يستقبل محافظ المؤسسة العامة للتقاعد
منطقة القصيم
 “كتاب القصيم” يحتضن ندوة “المقاربة” بين الصحافة الورقية والرقمية
منطقة القصيم
 الدكتورة الرشود: الأنظمة القضائية في المملكة مستقاة من الكتاب والسنة
منطقة القصيم
 “العمل والتنمية الاجتماعية” تعلن عن إطلاق مبادرة الاحتساب الفوري في نطاقات للعاملين السعوديين تحفيزاً للمنشآت على التوطين
أبرز المواد
 حلول جديدة لفك الاختناقات المرورية عند الجسر المعلق
أبرز المواد
 التقاعد تصدر 1.6 مليون تعريف بالمعاش التقاعدي حتى نهاية 2018
أبرز المواد
 فريق إي سي ميلان يصل إلى جدة تأهبا للسوبر الإيطالي
أبرز المواد
 خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي ورئيس مجلس الشورى والعلماء وجمعاً من المواطنين
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 400 سلة غذائية في حجة
أبرز المواد
 الأونروا تعلن عن توزيع مساعداتها المالية للاجئين في مخيمي حندرات والنيرب قرب حلب
أبرز المواد
” موهبة ” تعلن عن تأهل ” ٤ ” طالبات من تعليم الليث لنهائيات إبداع على مستوى المملكة

” موهبة ” تعلن عن تأهل ” ٤ ” طالبات من تعليم الليث لنهائيات إبداع على مستوى المملكة

منطقة مكة المكرمة
جامعة القصيم تعرف الزوار على محتويات مكتبتها الورقية والإلكترونية في معرض القصيم للكتاب

جامعة القصيم تعرف الزوار على محتويات مكتبتها الورقية والإلكترونية في معرض القصيم للكتاب

منطقة القصيم
أمير القصيم يستقبل محافظ المؤسسة العامة للتقاعد

أمير القصيم يستقبل محافظ المؤسسة العامة للتقاعد

منطقة القصيم
“كتاب القصيم” يحتضن ندوة “المقاربة” بين الصحافة الورقية والرقمية

“كتاب القصيم” يحتضن ندوة “المقاربة” بين الصحافة الورقية والرقمية

منطقة القصيم

أمير القصيم يستقبل محافظ المؤسسة العامة للتقاعد

أمير القصيم يستقبل محافظ المؤسسة العامة للتقاعد
http://almnatiq.net/?p=679556
المناطق / بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم ، معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد بن طلال النحاس.

وأكد سموه على أهمية دور المؤسسة العامة للتقاعد في تقديم أفضل ما لديها للمتقاعدين والمستفيدين وتطويرها المستمر لخدماتها وعروضها تسهيلاً وتيسيراً لعملائها الذين أفنوا زهرة شبابهم وقدموا عصارة خبراتهم وتجاربهم للوطن والمواطن من خلال الوظائف المختلفة التي كانوا يزاولونها أثناء عملهم في القطاعات الحكومية ، معرباً سموه عن شكره وتقديره لما حققته المؤسسة من إنجازات في تنمية الموارد التي تدعم الهدف الأساسي من إنشائها لرعاية المتقاعدين والمساهمة في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.

من جهته أعرب معالي المحافظ عن شكره وتقديره أصالة عن نفسه ونيابة عن طاقم المؤسسة لسمو أمير القصيم لما يوليه من حرص واهتمام كبيرين ولما يبذله من جهود مقدرة لدعم المؤسسة وتسهيل عملها ، لافتاً إلى أن إمارة القصيم كان لها السبق في دعم المتقاعدين والمؤسسة العامة للتقاعد ؛ مشيداً بمبادرة مطار الأمير نايف الدولي بتدشين مسار خاص لخدمة المتقاعدين وتدشين عدة مكاتب في عدد من الجهات الحكومية لخدمة المتقاعدين وغير ذلك من الخدمات الأخرى التي ظلت الإمارة ولا تزال تدعمها وتشجعها.

يشار إلى أن عدد المتقاعدين والمستفيدين في عام 2018م تجاوز 876 ألف متقاعد وأكثر من 491 الف مستفيد ، إذ تمثل نسبة المتقاعدين بمنطقة القصيم 5% من جملة المتقاعدين في كافة أنحاء المملكة ، حيث يبلغ عددهم الإجمالي 44.993 من بينهم 6.334 امرأة.

روابط ذات صلة

جامعة القصيم تعرف الزوار على محتويات مكتبتها الورقية والإلكترونية في معرض القصيم للكتاب

جامعة القصيم تعرف الزوار على محتويات مكتبتها الورقية والإلكترونية في معرض القصيم للكتاب
“كتاب القصيم” يحتضن ندوة “المقاربة” بين الصحافة الورقية والرقمية

“كتاب القصيم” يحتضن ندوة “المقاربة” بين الصحافة الورقية والرقمية
الدكتورة الرشود: الأنظمة القضائية في المملكة مستقاة من الكتاب والسنة

الدكتورة الرشود: الأنظمة القضائية في المملكة مستقاة من الكتاب والسنة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*