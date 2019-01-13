أمير القصيم يستقبل محافظ المؤسسة العامة للتقاعد

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم ، معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد بن طلال النحاس.

وأكد سموه على أهمية دور المؤسسة العامة للتقاعد في تقديم أفضل ما لديها للمتقاعدين والمستفيدين وتطويرها المستمر لخدماتها وعروضها تسهيلاً وتيسيراً لعملائها الذين أفنوا زهرة شبابهم وقدموا عصارة خبراتهم وتجاربهم للوطن والمواطن من خلال الوظائف المختلفة التي كانوا يزاولونها أثناء عملهم في القطاعات الحكومية ، معرباً سموه عن شكره وتقديره لما حققته المؤسسة من إنجازات في تنمية الموارد التي تدعم الهدف الأساسي من إنشائها لرعاية المتقاعدين والمساهمة في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.

من جهته أعرب معالي المحافظ عن شكره وتقديره أصالة عن نفسه ونيابة عن طاقم المؤسسة لسمو أمير القصيم لما يوليه من حرص واهتمام كبيرين ولما يبذله من جهود مقدرة لدعم المؤسسة وتسهيل عملها ، لافتاً إلى أن إمارة القصيم كان لها السبق في دعم المتقاعدين والمؤسسة العامة للتقاعد ؛ مشيداً بمبادرة مطار الأمير نايف الدولي بتدشين مسار خاص لخدمة المتقاعدين وتدشين عدة مكاتب في عدد من الجهات الحكومية لخدمة المتقاعدين وغير ذلك من الخدمات الأخرى التي ظلت الإمارة ولا تزال تدعمها وتشجعها.

يشار إلى أن عدد المتقاعدين والمستفيدين في عام 2018م تجاوز 876 ألف متقاعد وأكثر من 491 الف مستفيد ، إذ تمثل نسبة المتقاعدين بمنطقة القصيم 5% من جملة المتقاعدين في كافة أنحاء المملكة ، حيث يبلغ عددهم الإجمالي 44.993 من بينهم 6.334 امرأة.