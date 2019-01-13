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جامعة القصيم تعرف الزوار على محتويات مكتبتها الورقية والإلكترونية في معرض القصيم للكتاب

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جامعة القصيم تعرف الزوار على محتويات مكتبتها الورقية والإلكترونية في معرض القصيم للكتاب

جامعة القصيم تعرف الزوار على محتويات مكتبتها الورقية والإلكترونية في معرض القصيم للكتاب
http://almnatiq.net/?p=679557
المناطق / بريدة

تشارك جامعة القصيم في معرض القصيم الثاني للكتاب المقام في مركز الدولي للمعارض والمؤتمرات بجناح يقدم تعريفًا لزوار المعرض بمحتويات مكتبة الجامعة من المصادر الورقية والإلكترونية للمعلومات.

ويقدر عدد الكتب الموجودة بمكتبة الجامعة 553.586 عنوانا، في حين يصل عدد الدوريات والمجلدات إلى 14.110، بالإضافة إلى 2834 رسالة جامعية، و25 من المخطوطات النادرة، وعلى الجانب الإلكتروني تحتضن المكتبة أكثر 146 قاعدة بيانات، و310.963 دورية إلكترونية، و51.422 كتاب إلكتروني، و1.824.480 رسالة جامعية إلكترونية،.

وتتمثل مشاركة الجامعة في عرض وبيع إصدارتها من الكتب والمجلات العلمية المحكمة، بالإضافة إلى عرض مؤلفات أعضاء هيئة التدريس، وكذلك التعريف بالجامعة والخدمات الإلكترونية المشتركة بها عن طريق عمادة شؤون المكتبات والتي تشمل قواعد المعلومات والبرامج الإلكترونية وبرامج التوثيق وبرامج كشف الانتحال العلمي وبرامج تصنيف الدوريات وغيرها من البرامج الإلكترونية التي تخدم منسوبي الجامعة.

من جانبه أكد عميد عمادة شؤون المكتبات بالجامعة الدكتور سطام العتيبي أن الجامعة تحرص على المشاركة المجتمعية في واحة العلم والمعرفة المتمثل في معرض الكتاب، حيث يتم استعراض جهود الجامعة ومنسوبيها عبر الجناح الخاص المشارك بالمعرض، من خلال تعريف الزوار بعدد المكتبات الفرعية بالجامعة وعدد البحوث المنشورة بمجلات الجامعة وعدد البحوث المدعومة، بالإضافة إلى عدد الرسائل الجامعية والمخطوطات وعدد برامج الدراسات العليا في جميع كليات الجامعة (ماجستير، و دكتوراه) وذلك من خلال الرسومات الموضحة على جنبات جناح الجامعة.

وأضاف “العتيبي” أن الجامعة حرصت على أن يكون جناحها في معرض هذا العام من أفضل الأجنحة وأكثرها جذبًا للزوار والمهتمين والمثقفين من خلال عرض مجموعة أعضاء هيئة التدريس والمجلات العلمية المحكمة بكافة أجزائها.

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