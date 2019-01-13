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في انتهاك لطفولتهم.. نظام إيران يجبر طفلين على أكل ورد كانا يبيعانه

http://almnatiq.net/?p=679569
المناطق-الرياض

ضمن انتهاك حقوق الأطفال المتكرر في إيران، أجبر موظف في بلدية محافظة كرمان الواقعة جنوب إيران، طفلين كانا يبيعان الورد على أكل الورود التي كانا يحملانها معهما.
وأثار هذا العمل الذي يؤكد ارتفاع مأساة العنف ضد الأطفال في إيران الكثير من الانتقادات بين الناشطين والمسؤولين الإيرانيين الذين شدَّدوا على أن هذه الخطوة “إساءة في معاملة الأطفال”.
ويعتبر العنف ضد الأطفال والاغتصاب من الجرائم المرتفعة بشكل كبير في إيران التي باتت تعاني تفككاً أسرياً بسبب الفقر والحرمان وفقد السكن.

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