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القبض على شخص يقوم بعمليات غشاء البكارة بشقق مفروشة بالرياض

القبض على شخص يقوم بعمليات غشاء البكارة بشقق مفروشة بالرياض

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القبض على شخص يقوم بعمليات غشاء البكارة بشقق مفروشة بالرياض

القبض على شخص يقوم بعمليات غشاء البكارة بشقق مفروشة بالرياض
http://almnatiq.net/?p=679572
المناطق - الرياض
تمكنت لجنة مكونة من وزارة الصحة والدوريات الأمنية من القبض على شاب يدعي انه طبيب نساء في إحدى الشقق المفروشة بالرياض يقوم بإجراء عمليات نسائية من بينها عمليات غشاء البكارة.
ووفقاً للإعلامي فيصل عبدالكريم أن هذه الظاهرة بدأت تنتشر عبر تطبيق “سناب شات”، وتدعو لإجراء بعض العمليات الممنوعة من خلال العمل في مواقع بعيدة عن أعين الناس.
ووفقاً للمقطع المرفق فإن الطبيب المزعوم ليس من الممارسين الصحيين أو المتخصصين في هذا المجال، بالإضافة إلى أن الأدوية المستخدمة في هذه العمليات مجهولة المصدر والمكونات.

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