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بومبيو: وحدة مجلس التعاون ضرورية لتحالفنا الاستراتيجي

بومبيو: وحدة مجلس التعاون ضرورية لتحالفنا الاستراتيجي
http://almnatiq.net/?p=679582
المناطق - متابعات

اعتبر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، أن وحدة مجلس التعاون الخليجي ضرورية لتحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي.

وفي تصريحات خلال زيارته للدوحة خلال جولته الشرق الأوسطية، قال بومبيو: “وجود مجلس تعاون خليجي متحد أمر ضروري لتحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي المزمع”، كاشفاً أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، “يعتقد أن الخلاف الخليجي يعود بالنفع على الخصوم”.

وتابع: “نحن أكثر قوة عندما نعمل معاً وتكون النزاعات محدودة. عندما يكون لدينا تحد مشترك لا تكون النزاعات بين البلدان ذات الأهداف المشتركة مفيدة”.

من ناحية أخرى، أكد بومبيو أن أميركا اتفقت مع قطر على توسيع الوجود الأميركي في قاعدة العديد.

في سياق آخر، قال بومبيو إن أميركا ستواصل الحديث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمحاسبة المسؤولين عن مقتل جمال خاشقجي.

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