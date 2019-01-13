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بعد شكاوي أولياء امور الطالبات .. مدير مكتب تعليم الارطاوية يقف بنفسه على المدرسة

بعد شكاوي أولياء امور الطالبات .. مدير مكتب تعليم الارطاوية يقف بنفسه على المدرسة
http://almnatiq.net/?p=679593
الأرطاوية - فلاج الشعيفاني
بعد ورود شكاوي من بعض أولياء امور طالبات مجمع تحفيظ القران الكريم بالارطاوية ” من الترميمات الحالية التي أثرت بشكل سلبي حسب حديثهم
 على عدم الاستفادة من دورات المياة داخل المدرسة و كثرت الروائح بالاضافة الى نقاط اخرى منها ان الخزان لايعمل ورائحة البويات المزعجة
فقد تجاوب مدير مكتب التعليم بالارطاوية أ.عبدالله الذياب مشكورا مع الملاحظات المذكورة ووقف بنفسه على الأدعاءات بصحبة محرر المناطق بالارطاوية بعد خروج الطالبات
حيث تم التأكد من ضخ الماء الى جميع دورات المياة بالدورين الارضي والأول بشكل جيد والى الصنابير والمغاسل
و تم تشغيل الدينمو  و التأكد من تدفق المياه من خزان الماء العلوي الى جميع دورات مياه المدرسة بشكل انسيابي بدون عوائق
اما الدور الثالث ف/دورات المياة مغلقة  “بشكل مؤقت ” بسبب الترميم الحالي بالاضافة  الى تأكيد مدير مكتب تعليم الارطاوية  على العمال بضرورة رفع علب البويات على سطح المبنى ، بعد الانتهاء من العمل حتى لاتؤثر الروائح على صحة الطالبات

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