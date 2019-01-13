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صحيفة أميركية: بولتون طلب من البنتاغون خطة لضرب إيران

صحيفة أميركية: بولتون طلب من البنتاغون خطة لضرب إيران
http://almnatiq.net/?p=679596
المناطق - وكالات

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أن مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جون بولتون طلب قبل بضعة أشهر من وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” تقديم خطة لمهاجمة إيران.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إن طلب البيت الأبيض جاء إثر إطلاق قذائف الهاون على السفارة الأميركية في بغداد في سبتمبر 2018، حيث وقفت خلف الهجوم ميليشيات شيعية في العراق مدعومة من إيران.

وذكرت الصحيفة أن مستشار الأمن القومي جون بولتون خاطب وزارة الدفاع في واشنطن وطلب منها صياغة مقترحات لرد عسكري ضد إيران.

ووصفت الصحيفة الطلب بأنه أحدث قلقاً في البنتاغون ووزارة الخارجية الأميركية، بحسب ما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين سابقين، إلا أنهم بدأوا في صياغة مثل هذه الخطة.

وترى الصحيفة أنه ليس من الواضح ما إذا كان الرئيس دونالد ترمب يعرف بطلب بولتون على الإطلاق، وما إذا كانت هناك خطة لمهاجمة إيران.

وأوضحت أن طلب البيت الأبيض من وزارة الدفاع تمحور في تقديم خيارات لرد عسكري ضد أهداف إيرانية ومؤيدة لإيران في العراق وسوريا رداً على إطلاق القذائف على السفارة الأميركية.

ويعكس طلب بولتون الاتجاه الأميركي الذي يميل أكثر إلى المواجهة مع طهران، وهو الأمر الذي يطالب به بولتون منذ توليه مسؤولية منصبه في أبريل الماضي.

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