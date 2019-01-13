الباحث المشوح: الجرأة الإقتصادية لأبناء القصيم وراء تأسيس الصحف والطباعة والنشر في الثمانيات الهجرية

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إستحضرت نُخب ثقافية الجرأة الإقتصادية الثقافية لأبناء منطقة القصيم وجهودهم المبكرة في تآسيس الصحف والكتابة والطباعة والنشر في الثمانيات الهجرية ، واصفين بأن اللغة الإقتصادية والثقافية كانت محفزة في ذلك الوقت وذلك خلال اللقاء الذي نظمته أمس ديوانية العُمري ، تحت عنوان : إضاءات من سير الرواد من علماء ومثقفي منطقة القصيم ، واستضافة الباحث والكاتب الدكتور محمد المشوح ، والتي تأتي تزامناً مع معرض القصيم للكتاب الثاني .

وذكر المشوح ، خلال اللقاء بأنه كان هناك جهود موفقة لأبناء القصيم سواء كان في تأسيس الصحف والجهود الاخرى بالكتابة اليومية بالصحف ، وقيام جريدة القصيم على الأخوة العُمريون الثلاثة المشائخ صالح وابراهيم وناصر ، وكان لهم جهود في هذا الجانب ، وجهود مشاركة من خلال تأسيس مطابع القصيم في الثمانيات الهجرية ، واستقدموا الأدوات والأجهزة من الكويت ، وكانت مبادرة جريئة وقوية ، تثبت الجرأة الثقافية والاقتصادية لدى ابناء المنطقة وجهودهم المبكرة بذلك ، وكانت جريدة القصيم من أشهر الصحف التي استكتبت العديد من الكتاب بالمملكة وقامت مطابع القصيم بنشر العديد من الكتب سواء للعلماء او المثقفين .

وأشاد المشوح بجهود ماجد العُمري ، صاحب الديوانية على إهتمامه بالجانب الثقافي لمنطقة القصيم ، من خلال إقامة مثل هذا اللقاء الذي يستعرض سير العلماء والمثقفين من أبناء المنطقة ، كما تطرق المشوح الى الشخصيات الثقافية من أبناء المنطقة ، أمثال الشيخ علي الصالح ، الذي أسهم في نشر العديد من الكتب في ذلك الوقت ، عبر مطابع النور في الرياض ، مشيراً الى دور أبناء القصيم في العناية بالكتاب والنشر ، ويضيف : ” هناك اسماء كثيرة دخلت عالم الطباعة والنشر والكتاب ، من بينهم الوجيه عبدالله الصالح الراشد الذي أسس مكتبة النصر بالرياض ونشرت العديد من الكتب مبكرا اوائل التسعينات الهجرية ” ، مبيناً بأنه يوجد أسماء عديدة فيما يتعلق بدور النشر حيث كان هناك ١٢ دار نشر أقيمت بالرياض يقوم عليها أبناء منطقة القصيم ، وأشار بأن اللغة الاقتصادية والثقافية محفزة للجميع في ذلك الوقت، لافتاَ أن الكثير من بدايات الطباعة بعد توحيد المملكة على يد المؤسس – رحمه الله – انبرى عدد من أبناء المنطقة لفتح مطابع مبكرة في اوائل السبعينات الهجرية .

وطالب المشوح ، بالمحافظة على المنجز الثقافي الذي بناه الأباء والأجداد عبر المنظومة الثقافية ممثلة بنشر الكتاب وطباعته والكتابة والتدوين والا نتوقف عند الحديث عن سيرهم فقط ، إنما بإستمرار مسيرتهم لروادنا ومثقفي القصيم .

وقال المشوح ” الحركة الثقافية بالقصيم منذ توحيد المملكة ما زالت بحاجة الى الدراسة والبحث واكتشاف الشخصيات التي كان لها اسهامها المبكر سواء بالارتباط بالعالم الخارجي خارج حدود الجزيرة العربية انذاك ، أو الارتباط بالثقافات الاخرى بالهند والشام والعراق ومصر ، وكان لأبناء المنطقة مشاركات متعددة ومبكرة في هذا الجانب” .

من جانبه ، رحب صاحب الديوانية ماجد العُمري بالدكتو محمد المشوح ، موضحاً أن هذا اللقاء يستعرض تجربة ثريّة لعلماء ومثقفي منطقة القصيم ، وهي اضاءات لمسيرتهم ، مؤكدا آن المنطقة مليئة بالاجيال الشابة التي تكمل المسيرة ، كأدباء وعلماء ، ليكونوا داعمين لمعرض الكتاب بالقصيم للاعوام القادمة ، ويصبح دولياً بدعم سمو أمير منطقة القصيم وجهود أبناء المنطقة .