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قطر تتصدر المجموعة الخامسة بسداسية في شباك كوريا الشمالية

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المناطق - متابعات

قاد المعز علي ذو الأصول السودانية، وبوعلام خوخي ذو الأصول الجزائرية، اليوم الأحد، منتخب قطر الأول لكرة القدم، إلى الفوز 6-0 على كوريا الشمالية، والتأهل إلى دور الستة عشر، من كأس آسيا 2019.
وحسم منتخب قطر الفوز منذ الشوط الأول، بعدما أنهاه متقدماً بثلاثة أهداف، قبل أن يضيف ثلاثة أهداف أخرى في الشوط الثاني.
وسجل المعز علي الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 9 و11، وأحرز بوعلام خوخي الهدف الثالث في الدقيقة 43.
وفي الشوط الثاني، سجل المعز علي الهدفين الرابع والخامس، في الدقيقتين 55 و60، وسجل عبد الكريم حسن ذو الاصول السودانية أيضاً، الهدف السادس في الدقيقة 68.لثاني.

 

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