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أكثر من 30 صقارًا بتبوك يستعدون للمشاركة في مسابقة الملك عبدالعزيز للصقور

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أكثر من 30 صقارًا بتبوك يستعدون للمشاركة في مسابقة الملك عبدالعزيز للصقور

أكثر من 30 صقارًا بتبوك يستعدون للمشاركة في مسابقة الملك عبدالعزيز للصقور
http://almnatiq.net/?p=679612
المناطق - تبوك
أنهت لجنة مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور أمس بمنطقة تبوك أعمالها في استقبال مشاركات الصقارين بالمنطقة حيث توافد أعداد من الصقارين للتسجيل بمقر اللجنة بتبوك مصطحبين صقورهم المشاركة لفحص مطابقتها للشروط التي أعلنها نادي الصقور السعودي عبر موقعه الإلكتروني ووسائل الإعلام المختلفة.
وأوضح عضو اللجنة سعد بن فلاح الهاجري أنه جرى قبول مشاركة أكثر من 30 صقارًا فيما جرى استبعاد بعض المشاركات لعدم مطابقتها لشروط المسابقتين التي أعلن عن فئاتها النادي حيث تضمنت فئات الملواح : (الحر، الشاهين، الجير شاهين، الجير تبع، الجير بيور، والقرموشة) كما تشمل الفروخ (أقل من سنة)، والقرناس (أكبر من سنة) مشيرًا إلى أن الاشتراطات قد أتاحت للصقّار المشاركة بثمانية صقور كحد أقصى من كل فئة عمرية بواقع (4 فروخ و4 قرانيس)وفي مسابقة “المزاين” فخصصت للصقور التي يبلغ عرضها 16.5 فما فوق من فئات: الحر فرخ, وقرناس والجير بيور فرخ وقرناس مؤكدًا اشتراط النادي أن تكون جميع الصقور المشاركة في المزاين حاملة لشهادة “السايتس” أو جواز السفر.
يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الأولى الذي ينظمه نادي الصقور سيقام خلال الفترة من 19 حتى 28 جمادى الأولى 1440هـ الموافق من 25 يناير حتى 3 فبراير المقبل في “مَلهَم” شمال مدينة الرياض.

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