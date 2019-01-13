نائب أمير جازان يكلف محافظين وقيادات إدارية بإمارة المنطقة

جازان - فضة عطيف

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان قراراً إدارياً يقضي بتكليفات قيادية ومحافظين في ديوان ومحافظات ومراكز الامارة ..

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان

عادل بن أحمد الزائري ، بأنه تم تكليف كل من :

– الموظف عبدالعزيز بن محمد الطيار ، بالعمل بالإدارة العامة للمستشارين .

– الموظف صالح بن علي القحطاني ، بالعمل محافظا لمحافظة الدرب .

– الموظف إبراهيم بن يحي الألمعي ، بالعمل محافظاً لمحافظة الحرث .

– الموظف عبدالرحمن بن عبدالله القحطاني، بالعمل رئيساً لمركز الحقو .

-الموظف شوقي بن علي العثاثي، بالعمل مديراً عاماً لإدارة المتابعة .

وأكد الزائري ، أن التكليفات تأتي في إطار حرص سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ، وسعيهما الدائم للاستفادة من الكوادر المؤهلة والعمل على تطوير الجانب التنموي بالمحافظات والمراكز ، وخدمة الوطن وتلبية احتياجات المواطن.

وأعرب المكلفون من جانبهم عن اعتزازهم بثقة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ، وما تمثله من حافز معنوي لبذل المزيد من الجهد والعطاء ، وفقا لتحقيق تطلعات وتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-.