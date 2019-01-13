نائب أمير جازان يكلف محافظين وقيادات إدارية بإمارة المنطقة

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان
عادل بن أحمد الزائري ، بأنه تم تكليف كل من :
– الموظف عبدالعزيز بن محمد الطيار ، بالعمل بالإدارة العامة للمستشارين .
– الموظف صالح بن علي القحطاني ، بالعمل محافظا لمحافظة الدرب .
– الموظف إبراهيم بن يحي الألمعي ، بالعمل محافظاً لمحافظة الحرث .
– الموظف عبدالرحمن بن عبدالله القحطاني، بالعمل رئيساً لمركز الحقو .
-الموظف شوقي بن علي العثاثي، بالعمل مديراً عاماً لإدارة المتابعة .
وأكد الزائري ، أن التكليفات تأتي في إطار حرص سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ، وسعيهما الدائم للاستفادة من الكوادر المؤهلة والعمل على تطوير الجانب التنموي بالمحافظات والمراكز ، وخدمة الوطن وتلبية احتياجات المواطن.
وأعرب المكلفون من جانبهم عن اعتزازهم بثقة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ، وما تمثله من حافز معنوي لبذل المزيد من الجهد والعطاء ، وفقا لتحقيق تطلعات وتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-.
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