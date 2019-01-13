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جامعة الجوف تعلن موعد القبول في ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي

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جامعة الجوف تعلن موعد القبول في ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي

جامعة الجوف تعلن موعد القبول في ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي
http://almnatiq.net/?p=679618
الجوف - محمد الحسن

تعلن جامعة الجوف ممثلة بعمادة الدراسات العليا عن فتح باب القبول في برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي المدفوع للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1439-1440هـ (للطلاب فقط)، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 4/5/1440هـ إلى نهاية دوام يوم الثلاثاء 9/5/1440هـ، وعلى الراغبين بالتقديم ومعرفة الشروط والتسجيل الدخول على موقع العمادة:
http://dgs.ju.edu.sa/admission
الشروط الخاصة للقبول في برنامج إدارة الأعمال التنفيذي
أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو
جامعة أخرى معترف بها في أي تخصص من تخصصات العلوم الإدارية بتقدير لايقل عن جيد انتظاما أو انتسابا.
للتخصصات الأخرى أن يكون لدى المتقدم خبرة لاتقل عن 3 سنوات بوظيفة إدارية في العمل الحكومي أو القطاع الخاص.
معلومات عن البرنامج: مدة البرنامج أربعة فصول دراسية
رسوم البرنامج 20 ألف ريال لكل فصل دراسي.

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