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أمير الشرقية ونائبه يهنئان محافظ حفر الباطن على الثقة الملكية

أمير الشرقية ونائبه يهنئان محافظ حفر الباطن على الثقة الملكية
http://almnatiq.net/?p=679621
المناطق - الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظًا لحفر الباطن.

وهنأ سموه المحافظ على الثقه الملكية بتعيينه، داعيًا الله التوفيق والسداد في مهمته، حاثًا على تلمّس حاجات الأهالي وبذل الجهد لخدمتهم، ومتابعة تنفيذ مشاريع التنمية بالمحافظة، وتسهيل معاملات المستفيدين ، والعناية بالشباب وتوفير الأنشطة والبرامج التي تمكّنهم من استثمار طاقاتهم بما يعود عليهم وعلى وطنهم بالنفع والفائدة.

من جانبه قدم سمو محافظ حفر الباطن، الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله وتوجيهاته، سائلًا الله أن يعينه على تأدية واجبه تجاه الوطن.

من جانب اخر استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأحد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظا لحفر الباطن .

وهنأ سموه، محافظ حفر الباطنعلى الثقة الملكية بهذا التعيين  .

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