إدارة “تعليم الجوف” تدرب مسؤولي مدارس “بوابة المستقبل”

الجوف - محمد الحسن

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف بالتعاون مع شركة تطوير

لتقنيات التعليم وإدارة التدريب التربوي والابتعاث، البرنامج التدريبي “بوابة المستقبل” للتحول نحو التعلّم الرقمي، لتأهيل مسؤولي التحول الرقمي في مدارس “بوابة المستقبل” ومشرفي التدريب “بنين وبنات”.

وقال المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن أحمد الزيدان “تسعى حكومتنا الرشيدة لبناء مجتمع تقني متحول في طريقة عمله، لذلك تدرك أهمية تطوير التعليم، فالتقنية تعتبر في واقعنا الحالي أحد أهم وأقوى مصادر التعلم والتحول نحو التعلم الرقمي”.

من جانبها، تطرقت المساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع في بداية البرنامج إلى ضرورة حضور مسؤولة التحول الرقمي بالمدرسة أيام البرنامج المقررة وتحقيق الأهداف في التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة في خدمة التعليم باعتبارها وسائل تدعم العملية التعليمية وتحولها من طور التلقين إلى طور الإبداع والتفاعل وتنمية المهارات، والسعي إلى تهيئة البيئة للتحول الرقمي والذي

سيساهم في سرعة التعلّم والوصول إلى المناهج وسهولة الحصول على المعلومة في الوقت الذي يناسبه.

وأوضح مدير إدارة التجهيزات المدرسية ومنسق برنامج التحول الرقمي الأستاذ سلطان بن رافد الشمري إن البرنامج يهدف الى تدريب مسؤولي التحول الرقمي في مدارس “بوابة المستقبل” ومشرفي التدريب، لبيان أدوار منسوبي المدرسة وقيادات التعليم للتحول نحو التعلّم الرقمي.

وقال إن البرنامج سيستمر لمدة ٥ أيام في سكاكا وطبرجل “بنين و بنات”، ويستهدف مسؤولي التحول الرقمي في مدارس “بوابة المستقبل” ومشرفي التدريب، حيث سيتولون بعد نهاية البرنامج عملية التدريب خلال الأسابيع القادمة في المدارس وإدارة التعليم .