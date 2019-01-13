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بتوجيه من مدير تعليم جازان‬ ..

إدارة التخطيط المدرسي تزور مكاتب التعليم لمناقشة تنفيذ مبادرة “تعليم جازان بلا مبانٍ مدرسية مستأجرة”

إدارة التخطيط المدرسي تزور مكاتب التعليم لمناقشة تنفيذ مبادرة “تعليم جازان بلا مبانٍ مدرسية مستأجرة”
http://almnatiq.net/?p=679635
نفذ مدير ومشرفو إدارة التخطيط المدرسي بتعليم جازان خلال يومي الخميس الماضي وأمس الأحد زيارات ميدانية لمكاتب التعليم التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان شملت كل من مكتب تعليم أبوعريش والعارضة والمسارحة والحرث وصامطة.
وأوضح مدير إدارة التخطيط المدرسي الأستاذ إبراهيم بن مديش طوهري إلى أن هذه الزيارات تأتي بتوجيه من سعادة مدير تعليم منطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس بزيارة مكاتب التعليم لمناقشة المبادرة التي أطلقتها إدارة تعليم منطقة جازان تحت مسمى ( تعليم جازان بلا مبانٍ​ مدرسية مستأجرة ).
وبين إلى أن المبادرة تأتي للتخلص من المباني المدرسية خلال 3 سنوات وذلك لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات، مؤكدا إلى أن المبادرة والتي أطلقها مدير تعليم جازان جاءت وفق رؤية المملكة 2030 للتخلص من المباني المستأجرة.
وأضاف (مديش) إلى أن زيارة المكاتب والاجتماع مع مديري المكاتب والمساعدين للشؤون المدرسية وكذلك منسقي إدارة التخطيط المدرسي كانت مثمرة وذلك بحصر جميع المباني المدرسية المستأجرة التابعة للمكتب والبدء في عملية التخلص منها بأن يكون هناك مشروع مبنى مدرسي بديل لهذه المباني المستأجرة، منوها إلى أن من ضمن المبادرة خطة للتوسع في رياض الأطفال في جميع مكاتب التعليم التابعة لتعليم جازان وذلك لإنهاء قوائم الانتظار والبدء بانطلاق مرحلة الطفولة المبكرة ، مقدماً الشكر للمدير العام للتعليم على دعمه ومتابعته لمراحل تنفيذ المبادرة وللإدارات والمكاتب على جهودهم .

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