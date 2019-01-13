محافظ املج يستقبل اعضاء اللجنة الثمانِيّة

أملج - فايز السميري

استقبل محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي في مكتبه اليوم اللجنة الثمانية التي تزور املج لتابعة الاعمال القريبة من الشواطئ برئاسة الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة وعضوية كل من وزارة الماليه والثروة السمكية ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنيةوحرس الحدود والهيئة السعودية للحياة الفطرية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والامانة وبلدية املج.

وقامت اللجنة بجولة ميدانيه وقفت خلالها على عدد من المشاريع الاستثمارية المطلة على البحر واعمال تحسين الشواطيء التي تنفذها البلدية كما عقدت اجتماعها لمناقشة مرئياتها واعداد توصياتها بما يحقق الصالح العام.