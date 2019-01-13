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عقد الملتقى الخامس لإدارات المراجعة الداخلية بعسير

عقد الملتقى الخامس لإدارات المراجعة الداخلية بعسير

منطقة عسير
محافظ املج يستقبل اعضاء اللجنة الثمانِيّة

محافظ املج يستقبل اعضاء اللجنة الثمانِيّة

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إدارة التخطيط المدرسي تزور مكاتب التعليم لمناقشة تنفيذ مبادرة “تعليم جازان بلا مبانٍ مدرسية مستأجرة”

إدارة التخطيط المدرسي تزور مكاتب التعليم لمناقشة تنفيذ مبادرة “تعليم جازان بلا مبانٍ مدرسية مستأجرة”

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إدارة “تعليم الجوف” تدرب مسؤولي مدارس “بوابة المستقبل”

إدارة “تعليم الجوف” تدرب مسؤولي مدارس “بوابة المستقبل”

منطقة الجوف

عقد الملتقى الخامس لإدارات المراجعة الداخلية بعسير

عقد الملتقى الخامس لإدارات المراجعة الداخلية بعسير
http://almnatiq.net/?p=679642
المناطق - أبها

أكد مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، أن المراجعة الداخلية ونزاهة شركاء حقيقيون للتعليم ، في تسليط الضوء على مكامن الخلل ومعالجته ، والإسهام في تزويد الجهات  التعليمية بالتغذية الراجعة اللازمة ليتم  تصويب الأخطاء  ومعالجتها ، لافتا إلى أن دور المراجعة الداخلية لا يعني تصيد الأخطاء والهفوات ، بل هو دور تشاركي كبير يسهم في تطوير الأداء ، ويساعد متخذي القرار في الوقوف على أداء الإدارات التي يشرفون عليها ، ومن ثم تطوير العمل بما يسهم في تقديم خدمات مميزة للمستفيدين من خدمات وزارة التعليم .

وأضاف آل كركمان: نحن في تعليم عسير نؤمن بأن منسوبي نزاهة هم عين أخرى للإدارة ، يقفون على مكامن الخلل ، ويقدمون  الفرصة لتعديل القصور ، وهذا اللقاء  فرصة   لبناء عمل تشاركي يسهم في مساعدة جميع الإدارات على تقديم عمل مميز ، يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية الوطن الطموحة ، مطالبا بضرورة أن يكون اللقاء شفافا وإيجابيا للخروج بنتائج وتوصيات تحقق الأهداف المرجوة  .

جاء ذلك خلال  رعايته اليوم الأحد للملتقى الخامس لإدارات المراجعة الداخلية   مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” نزاهة ” والذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بعسير بمشاركة “47” إدارة تعليمية من مختلف مناطق المملكة.

من جهته أكد كبير المراجعين الداخليين بوزارة التعليم  الأستاذ عايض الشمري ، في كلمة له على ضرورة تعزيز مبدأ النزاهة ومكافحة الفساد من خلال عقد شراكات مع الجهات الرقابية المختلفة ، لافتا إلى أهمية هذا الملتقى والآمال الكبيرة المعقودة عليه لتحقيق تطلعات وزارة التعليم في تطوير المراجعة الداخلية ، إضافة إلى أهمية الدور التشاركي مع هيئة مكافحة الفساد “نزاهة ” والاستفادة من الخبرات وتبادل التجارب، فيما تخلل الملتقى عرض مرئي استعرض إنجازات إدارة المراجعة الداخلية بتعليم عسير ، تلا ذلك انطلاق جلسات العمل لليوم الأول ، حيث تضمنت الجلسة الأولى ورقة عمل     بعنوان ”  تقارير المراجعة الداخلية على المنصة الإلكترونية  للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” ، قدمها مدير عام تطوير الأنظمة والسياسات المشرف على مركز الرقابة الإلكترونية الأستاذ بندر الهزاني ، فيما تضمنت الجلسة الثانية ورقة عمل بعنوان ” واقع المراجعة في القطاع الحكومي وتحدياتها المستقبلية” ، قدمها أستاذ المحاسبة المالية بجامعة الملك خالد الدكتور  مريع الهباش ، واختتمت جلسات اليوم الأول بورقة عمل بعنوان ” ارتباط فروع المراجعة الداخلية  بالوزارة  ” قدمها مدير إدارة العمليات بإدارة المراجعة الداخلية في الوزارة  الأستاذ ضيف الله السهيمي، فيما أدار الجلسات مدير إدارة المراجعة بتعليم عسير المستشار سعد آل عائض .

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