“سعود الطبية” تنهي معاناة طفلة من “نوبات الصرع”

المناطق - الرياض

نجحت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمستشفى الأطفال في زراعة جهاز تحفيز العصب الحائر المطور لطفل عانى من نوبات صرع متكررة لمدة ستة أعوام.

وأوضحت رئيس قسم الأعصاب بمستشفى الأطفال د.أمل القاسمي، بأن زراعة تحفيز العصب الحائر هي طريقة معروفة كبديل لجراحة الصرع، لافته إلى أن هذا الجهاز مرتبط بمراقبة نبضات القلب، ويقوم بالتبعية التلقائية عند حدوث نوبات الصرع، حيث أنه يختلف عن الجهاز القديم الذي يتطلب تفعيله خارجيا بواسطة جهاز ممغنط عند حدوث النوبة.

وأشارت د.القاسمي إلى أن المريض يمر قبل زراعة هذا الجهاز بعدد من الفحوصات ومنها الأشعة المغناطيسية والتخطيط، وبعدها يتم البدء بالعلاجات الطبية أولًا، وفي حالة لم يستقر وضع المريض و مازال يعاني من النوبات المستمرة يتم اختيار إحدى العلاجات الجراحية، ومنها زراعة الجهاز المحفز.

وأوضحت د.القاسمي بأن فريقًا طبيًا متخصصًا بمشاركة كل من استشاري جراحة المخ والأعصاب د. علي بن سلمه، ود.فهد العتيبي، قام بتركيب الجهاز المطور، والعملية عبارة عن جهاز محفز مبرمج بحجم البطارية يوضع تحت الجلد أعلى الصدر.

وأشارت د.القاسمي إلى أن العملية تكللت بالنجاح، والطفل خرج من المستشفى بحالة صحية جيدة ويخضع للمتابعة في عيادة الأعصاب.