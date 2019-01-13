لجنة لمتابعة مشروع مرفأ صيادي املج

أملج - فايز السميري

وقفت على مشروع مرفأ الصيادين في املج صباح اليوم لجنة مشكلة من مشرف مشاريع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك المهندس مهدي بن ناصر العطوي ومدير وحدة الثروة السمكية بأملج هشام عبدالله المنزلاوي ومساعد رئيس البلدية الدكتور لؤي المطوع وعدد من مهندسي مقاول المشروع وفنيي البلدية.

واوضح “المنزلاوي” أن هذه اللجنة شكلت بناء علي توجيهات مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك المهندس هزاع الأفنس الرويلي وتتكون من الجهات ذات العلاقة لمتابعة اعمال المشروع وتهدف الى تسريع وتيرة انجازه ومعالجة العوائق التي تواجه المقاول في الموقع بالتنسيق مع البلدية وجهات اخرى .