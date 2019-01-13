نائب أمير جازان يؤكد على اهمية ملتقى القيادات الشابة الذي تنظمه جامعة جازان

جازان - فضة آل عطيف

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، اليوم دعوة لحضور ملتقى القيادات الشابة الذي تنظمه جامعة جازان ممثلة بعمادة شؤون الطلاب خلال الفترة 17-18/5/1440هـ الموافق 23-24 يناير 2019 برعاية صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان ، جاء ذلك خلال استقباله بمكتيه بديوان الامارة ، معالي مدير جامعة جازان أ.د مرعي بن حسين القحطاني.

وأكد سمو نائب أمير جازان على دور جامعة جازان في تنفيذ المبادرات التي تواكب وتترجم تطلعات خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين -حفظهما الله- في دعم شباب وشابات الوطن، منوها سموه بتميز مخرجات الجامعة.

كما اطلع سموه ، على أبرز انشطة ومشاريع الجامعة الجاري تنفيذها خلال الفترة الماضية.

ووجه الأمير محمد بن عبدالعزيز بأهمية ابراز كافة اللقاءات وورش العمل والدورات التدريبية المصاحبة للملتقى بمختلف وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي.

وأعرب معالي مدير الجامعة عن جزيل شكره ووافر امتنانه لسمو نائب أمير المنطقة لما تحظى به الجامعة وكافة منسوبيها من رعاية ودعم تقف خلف المنجزات التي تحققها الجامعة، كما نوه معالي مدير الجامعة بالدعم الكبير للملتقى ، والذي يهدف لنشر ثقافة الاستثمار في صناعة القيادات الشابة.

واشار مدير جامعة حازان الى أن الملتقى يؤسس لمرحلة جديدة لدور ورؤية الجامعة تجاه خلق بيئة محفزة للشباب بما يفتح آفاق جديدة تتناسب وتطورات العصر وتحولات المجتمع، وأضاف أن الجامعة تسعى للنجاح في التمكين الحقيقي للشباب والشابات وبيان دور الجامعات ومسؤوليتها تجاه تحقيق تلك الأهداف المتوافقة مع رؤية السعودية 2030.

وقال القحطاني بأن الموقع الالكتروني لملتقى القيادات الشابة يتضمن ابرز أهداف ومحاور الجلسات وعددا من البيانات وروابط التسجيل الخاصة بالورش والدورات التدريبية.