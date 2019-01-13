الوحدة المتنقلة تباشر عملها في مهرجان ساحل عسير ومركز وادي ترج في بيشه

المناطق - أبها

باشرت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة خدماتها في مهرجان ساحل عسير للتراث البحري “مركز الحقمة”، و الذي انطلق يوم الخميس الماضي ويستمر لمدة عشرة أيام، إذ خصصت الأيام الخمسة الأولى للرجال، فيما تكون الوحدة بعد ذلك جاهزة لخدمة زائرات المهرجان من النساء.

ويعد تواجد الوحدة المتنقلة في المعرض أحد أوجه تفعيل مبادرة الخدمات المتنقلة “نأتي إليك” والمخصصة لزيارة الجهات الحكومية والخاصة والتواجد في الفعاليات والمهرجانات.

وتقدم الوحدة المتنقلة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى إصدار سجل الأسرة للأمهات وتسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات “البرنت”..

كما باشرت وحدة متنقلة أخرى صباح اليوم بتقديم خدماتها لمدة خمسة أيام للرجال والنساء في مركز وادي ترج التابع لمحافظة بيشة وذلك في إطار تنفيذ الخطة الخاصة بمبادرة “موجودين” المخصصة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكتب للأحوال المدنية للرجال أو النساء.

وتعد خدمة المواطنين والمواطنات في أماكن تواجدهم أحد أهم أهداف العمل بمبادرتي “نأتي إليك” و “موجودين” التي فعلتها الأحوال المدنية مؤخرًا، إذ تساهم في توفير الوقت وتقليل الجهد عليهم، وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

الجدير ذكره، أن الوحدة المتنقلة تقدم خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى استخراج سجل الأسرة، وتعديل المهن والعديد من الخدمات الأخرى.