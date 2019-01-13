مدرب ميلان: نفاذ التذاكر يعكس الجماهيرية الكبيرة لفريقي

المناطق _ الرياض

أكد جاتوزو مدرب فريق اي سي ميلان، على أن نفاذ التذاكر في وقت مبكر يعكس الجماهيرية الكبيرة لفريقي، قائلا : نحن قادرون على فرض اسلوبنا في المواجهة.

وقال المدرب خلال مقطع فيديو نشرته الهيئة العامة للرياضة عبر ” تويتر ” : نتمني من جماهير الفريق المتواجدة في المملكة، أن تقدم الدعم الكبير للفريق للفوز في النهائي.

أدى فريق ميلان، تدريبا مغلقا اليوم الأحد على ملعب نادي الاتحاد استعدادا لمباراة كأس السوبر الإيطالي، أمام يوفنتوس يوم الأربعاء المقبل.

ورغم تعرض جدة لعاصفة ترابية مع نشاط للرياح، إلا أن الفريق الإيطالي حرص على أداء التدريب الأول له، بعد أن كان وصل في الصباح.

وأغلقت كل الأبواب المؤدية إلى ملعب تدريب ميلان، وحرص رجال الأمن على منع الجماهير أو وسائل الإعلام من الاقتراب من الملعب.

وقد تدفقت الجماهير على فندق إقامة الفريق الإيطالي، لالتقاط الصور، والحصول على توقيع اللاعبين.

بينما يتوقع وصول بعثة يوفنتوس إلى جدة، مساء غدٍ (الاثنين)، استعدادا لمواجهة الأربعاء المرتقبة.