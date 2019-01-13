دراسة: 73% من واردات لباس الإحرام إلى المملكة مصنوعة من مادة غير مطابقة للمواصفات

المناطق _ الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات، اليوم، أرقاماً صادمة كشفتها دراسة علمية عن لباس الإحرام المتداول بالسعودية؛ حيث اتضح أن 73 % من واردات لباس الإحرام إلى المملكة مصنوعة من البوليستر وهي غير مطابقة للمواصفات.

جاء ذلك ضمن دراسة نشرت الهيئة نتائجها وأجراها مركز البحوث والدراسات التابع للهيئة، وكانت تهدف إلى دراسة سلوك انتقال الرطوبة من الجسم إلى الخارج بوساطة قماش ملابس الإحرام، وهدفت أيضاً إلى تطوير المواصفة القياسية السعودية الخاصة بتقييم ملابس الإحرام.

ووفق الدراسة تمّ جمع 100 عيّنة سُحبت من واردات 9 دول، وتمّ إجراء 14 اختباراً عليها في دراسة استمرت 6 أشهر.

واتضح أن جميع العيّنات غير مقاومة للبكتيريا وغير مقاومة للأشعة فوق البنفسجية، كما أن 41 % من عيّنات الإحرام حقّقت مستوى جودة أقل من المطلوب، كما اتضح أن عيّنات ملابس الإحرام المصنوعة من القطن تتحلل بيولوجياً بعد 60 يوماً بعكس المصنوعة من البوليستر التي لا تتحلل.

وكشفت الدراسة أيضاً أن 50 % من العيّنات لم تجتز اختبار قوة الشد، واتضح أن 2 % فقط هو حجم الصناعة المحلية لملابس الإحرام.