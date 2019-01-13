عقوبات ب”الجملة” على الهلال والنصر

المناطق _ الرياض

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، العديد من العقوبات ضد الأندية واللاعبين، بعد نهاية الجولة 16 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأسدل مساء السبت الماضي، الستار على مباريات الجولة 16 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، باستمر فارق الثلاث نقاط في المقدمة بين الهلال “المتصدر”، والنصر “الوصيف”.

وجاءت أغلبية القرارات ضد ناديي الهلال والنصر ومسئوليهما ولاعبيهما، بعد مباراتيهما المثيرتين أمام الرائد والفيصلي.

ويستعرض ” سعودي سبورت ” أهم قرارا لجنة الانضباط والأخلاق..

– إلزام لاعب نادي النصر، عبدالعزيز الجبرين، بدفع غرامة مالية قدرها (20.000) ريال.

– إلزام لاعب نادي النصر، نور الدين إمرابط، بدفع غرامة مالية قدرها (25.000) ريال.

– إلزام رئيس نادي النصر سعود آل سويلم، بدفع غرامة مالية قدرها (20.000) ريال.

– إيقاف لاعب نادي الفتح، محمد الفهيد، مباراة رسمية واحدة.

– إلزام مدرب نادي الهلال جورج جيسوس، بدفع غرامة مالية قدرها (25.000) ريال.

– إلزام نادي الهلال، بدفع غرامة مالية قدرها (50.000) ريال.