الحكومة اليمنية تقر نقل إدارة شركة الاتصالات الدولية من صنعاء إلى عدن

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أصدر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية، لطفي باشريف قراراً بنقل إدارة الشركة اليمنية للاتصالات الدولية تيليمن، من صنعاء، الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وقضى القرار بتولي الجهات ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات والتدابير والتسهيلات اللازمة لتنفيذ القرار وفقاً لما تقتضيه المصلحة الوطنية.

وعين الوزير باشريف، طارق أبوبكر مبارك بكران رئيساً تنفيذاً للشركة وأقر إلغاء أي قرار سابق لهذه الوظيفة.

وبحسب ” وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “، فإن القرار جاء بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على عرض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن أسباب وترتيبات نقل إدارة شركة تيليمن إلى عدن وعلى التقارير الفنية والقانونية بشأن الأسباب القانونية الحتمية لنقل إدارة الشركة إلى عدن.