“مسؤولي بوابة المستقبل” دورة بتعليم تبوك

المناطق - تبوك

انطلقت اليوم الدورة التدريبية لمسؤولي التحول الرقمي في مدارس تعليم منطقة تبوك ضمن “مشروع بوابة المستقبل” وذلك في مركز التدريب التربوي بتبوك وتستمر خمسة أيام.

وتستهدف الدورة مسؤولي التحول الرقمي في المدارس الذين سيقومون لاحقاً بتدريب زملائهم في المدارس وتشمل تدريب إدارة المدرسة “قائد, وكيل, مرشد طلابي” وتدريب المعلمين ورائدي النشاط وسيكون مجال التدريب على نظام التعلّم الالكتروني ليصل أثر التدريب للطلاب في مدارسهم للاستفادة من مشروع “بوابة المستقبل”.

فيما سيشمل التدريب إدارة التعليم ومكاتب الاشراف إذ سيكون هناك دورات لقيادي التعليم ومدير النظام والمشرف التربوي ومدراء مكاتب الاشراف.

وتعـد “بوابة المستقبل” مبادرة للتحول الرقمي في وزارة التعليم للانطلاق بالطلاب والمدارس نحو المستقبل الواعد – بإذن الله – لتنقلهم من آفاق الكتب الدراسية إلى آفاق المعلوماتية والتعلّم الذاتي.

وسيتم تدريب منسوبات تعليم البنات بقاعات تدريب منفصلة عن منسوبي تعليم البنين وتدريب المعلمين والمعلمات في مدارسهم من قبل مسؤولي التحول الرقمي والمؤهلين مسبقاً عبر التدريب المباشر في إدارة التدريب التربوي من قبل مدربي شركة تطوير لتقنيات التعليم.