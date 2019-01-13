ماذا يحدث في السودان؟

المناطق - إسلام داوود

في وقت كانت طائرة روسية تحمل الرئيس السوداني عمر البشير، تحط رحالها في العاصمة السورية دمشق، للقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد، كانت طلائع السودانيين الجوعى بدأت بالخروج إلى الشوارع للتنديد بعد حصولهم على الخبر من احد المطاعم بولاية القضارف.

تضارب في الحدثين يبدو للناظر في الوهلة الأولى، لكن في حقيقة الأمر فالأمرين مرتبطين ببعضهما البعض، البشير قرر قطع المقاطعة العربية عن النظام السوري، مقابل وعود روسية بدعم مالي واقتصادي بمليارات الدولارات، لإنعاش الاقتصاد السوداني المثخن حتى الأن من جراء انفصال الجنوب الغني عن النفط وهو مالم تستطع الخرطوم تعويض خسائره حتى الآن.

وبرغم لجوء البشير إلى قواعد حزبه “المؤتمر الشعبي العام”، في كافة الفعاليات التي حرص البشير على حضورها، إلى جانب إصدار القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أكثر من مرة بيانات إشادة بقيادة البشير وتأكيد على الدعم السياسي له، إلا أن ذلك لم يمنع مواكب الجماهير السودانية من الانتفاض والخروج.

مواكب خرجت في بادئ الأمر، بمطالب اقتصادية ومعيشية، لكن مالبثت أن تحولت إلى مطالب سياسية عالية المستوى غطتها عبر عنها شعار “#تسقط_بس”.

البشير من دوره والذي يحتفل في العام الحالي بمورو 30 سنة على وصوله إلى السلطة، أدرك على نحو سريع خطورة ما يجري في الشوارع، والتي سقط خلاله عشرات القتلى، ومئات الجرحى والمعتقلين.

ومنذ حينها بدأ البشير يردد، في خطاباته أحاديث عن المؤامرات الخارجية والمحاولات الأجنية لإذلال السودان، واتهام جهات متمردة بالوقوف وراء “العنف” الذي يحدث في شوارع السودان.

لكن ذلك الحديث ومحاولات دغدغة مشاعر السودانيين بالخطابات العاطفية، لم تجد نفعا مع المتظاهرين الغاضبين، وخاصة مع اشتداد الأزمة الاقتصادية، ونقص كميات الخبز الموجود بالأسواق إلى جانب الطوابير الطويلة التي يقف فيها السودانيون يوميا للحصول على المشتقات النفطية.

وبرغم الوعود التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا ومنها زيادة الحد الأدنى للأجور إلا أن عدم شعور المواطنين بتلك الوعود يتسبب في استمرار الاحتجاجات وتواصلها.

التناول الإعلامي العربي لتلك القضية تميز بالتباين الشديد، ففي الوقت الذي سلطت فيه قناة “العربية” الضوء بصورة مكثفة على الأحداث، فإن “الجزيرة” سارت في ركب السياسة القطرية كما هو المعتاد، وتعاملت بحذر شديد مع التظاهرات، في موقف أثار استغراب، الكثير من المحللين من أداء القناة القطرية التي طالما صورت نفسها بالرديف الإعلامي للتحركات الشعبية، وخاصة في أحداث الربيع العربي.

وفي النهاية فإنه أيا كان ما سيحدث في السودان، خلال الأيام المقبلة، لكنه يظل مؤشرا على أن السودان في حالة غليان داخلي كبير، لا يجب تجاهله على الإطلاق وأن على الحكومة السودانية، ان تعمل بجد على إيجاد حلول لأزمات السودانين قبل فوات الآوان إن لم يكن هذا قد حدث فعلا، كما ينبه متخذ القرار العربي، إلى ضرورة التعامل بحذر مع الملف السوداني واستقراء المستقبل بصورة واقعية حتى لاتتكرر أخطاء ماحدث مع الدول العربية الأخرى التي اجتاحتها الثورات.