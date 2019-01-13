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مدير تعليم تبوك يشكر المعلمتين ” العنزي ” و ” الحويطي “

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مدير تعليم تبوك يشكر المعلمتين ” العنزي ” و ” الحويطي “

مدير تعليم تبوك يشكر المعلمتين ” العنزي ” و ” الحويطي “
http://almnatiq.net/?p=679690
المناطق - تبوك
شكر المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري كلاً من  المعلمة نوفة بنت سعود العنزي من منسوبات الابتدائية 66 والمعلمة زهور بنت علي الحويطي من منسوبات الابتدائية 42 وذلك نظير مشاركتهما الفاعلة في المؤتمر الدولي لتقويم التعليم ، متمنياً لهما المزيد من التوفيق والنجاح، كما ثمن العُمري اختيار المعلمة الحويطي ضمن المرحلة الأولى لعضوية المجلس الاستشاري للمعلمين.
هذا وقامت مساعدة المدير العام للتعليم نجلاء بنت سليمان الشامان صباح اليوم نيابة عن المدير العام بتسليم خطابات الشكر للمعلمتين اللتين أعربتا عن شكرهما للمدير العام وللمساعدة على توجيههما ودعمهما وأن هذا التكريم هو دافع  لبذل المزيد​ من الجهد والعطاء .​

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