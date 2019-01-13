احدث الأخبار

تفاصيل تظهر لأول مرة.. أمريكا “بحثت” شن ضربة عسكرية ضد إيران
أبرز المواد
 مدير تعليم تبوك يشكر المعلمتين ” العنزي ” و ” الحويطي “
منطقة تبوك
 ماذا يحدث في السودان؟
أبرز المواد
 “مسؤولي بوابة المستقبل” دورة بتعليم تبوك
منطقة تبوك
 الحكومة اليمنية تقر نقل إدارة شركة الاتصالات الدولية من صنعاء إلى عدن
أبرز المواد
 عقوبات ب”الجملة” على الهلال والنصر
أبرز المواد
 بعد الأطفال جنّدوا الأمهات … الميليشيا الحوثية تغتال الإنسانية
أبرز المواد
 أمام أعين المجتمع الدولي .. ميليشيا الحوثي تعبث بالطفولة وتلغم المستقبل
أبرز المواد
 دراسة: 73% من واردات لباس الإحرام إلى المملكة مصنوعة من مادة غير مطابقة للمواصفات
أبرز المواد
 اليابان تنضم بالمتأهلين لدور الـ16 من كأس آسيا2019 بعد فوزها على عمان
أبرز المواد
 مسؤول إيراني يكشف عن حدوث كارثة اقتصادية في بلده بعد قرار العقوبات الأمريكية
أبرز المواد
 مدرب ميلان: نفاذ التذاكر يعكس الجماهيرية الكبيرة لفريقي
أبرز المواد
تفاصيل تظهر لأول مرة.. أمريكا “بحثت” شن ضربة عسكرية ضد إيران

تفاصيل تظهر لأول مرة.. أمريكا “بحثت” شن ضربة عسكرية ضد إيران

أبرز المواد
مدير تعليم تبوك يشكر المعلمتين ” العنزي ” و ” الحويطي “

مدير تعليم تبوك يشكر المعلمتين ” العنزي ” و ” الحويطي “

منطقة تبوك
ماذا يحدث في السودان؟

ماذا يحدث في السودان؟

أبرز المواد
“مسؤولي بوابة المستقبل” دورة بتعليم تبوك

“مسؤولي بوابة المستقبل” دورة بتعليم تبوك

منطقة تبوك

تفاصيل تظهر لأول مرة.. أمريكا “بحثت” شن ضربة عسكرية ضد إيران

تفاصيل تظهر لأول مرة.. أمريكا “بحثت” شن ضربة عسكرية ضد إيران
http://almnatiq.net/?p=679693
المناطق - وكالات
كشف مسؤول سابق في الإدارة الأمريكية، تفاصيل تظهر لأول مرة، تؤكد أن الولايات المتحدة كانت ستضرب إيران خلال العام الماضي، وذلك بعد تعرض محيط السفارة الأمريكية في بغداد للقصف بقذائف الهاون في السادس من سبتمبر 2018.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤول سابق في الإدارة الأمريكية  قوله، إن سقوط القذائف في محيط السفارة دفع الرئيس الأميركيدونالد ترامب إلى طلب انعقاد فريق الأمن القومي، وعقد عدة لقاءات لمناقشة “رد أميركي قوي”.

وفي جزء من النقاشات، التي قادها مستشار الأمن القومي جون بولتون، طلب فريق الأمن القومي لترامب من البنتاغون تزويده بالخيارات العسكرية لضرب إيران، مما أثار قلق البنتاغون ووزارة الخارجية، بحسب مسؤولين أميركيين سابقين وحاليين.

وأشارت “وول ستريت جورنال” إلى أن هذا الأمر لم يكشف عنه سابقا، مضيفة أن الطلب أثار قلق ومخاوف المسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية آنذاك.

وأوضح المسؤولون أن البنتاغون انصاع لطلب مجلس الأمن القومي بوضع خيارات توجيه ضربة لإيران، لكن لم يتضح ما إذا كان قد تم تزويد البيت الأبيض  بهذه الخيارات أم لا، أو ما إذا عرف ترامب بالطلب، أو ما إذا كان قد تم تجهيز خطط لضرب إيران.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي، غاريت ماركويس، إن المجلس ينسق السياسة ويقدم الخيارات للرئيس بشأن التوقعات والرد على مجموعة مختلفة من التهديدات.

واضاف: “نحن نواصل مراجعة أوضاع قواتنا في أعقاب محاولة الهجوم على سفارتنا في بغداد وقنصليتنا في البصرة، وسوف ندرس مجموعة كاملة من الخيارات لحمايتهما وحماية مصالحنا”.

روابط ذات صلة

ماذا يحدث في السودان؟

ماذا يحدث في السودان؟
الحكومة اليمنية تقر نقل إدارة شركة الاتصالات الدولية من صنعاء إلى عدن

الحكومة اليمنية تقر نقل إدارة شركة الاتصالات الدولية من صنعاء إلى عدن
عقوبات ب”الجملة” على الهلال والنصر

عقوبات ب”الجملة” على الهلال والنصر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*