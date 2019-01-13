بومبيو يصل الرياض في إطار جولته بالشرق الأوسط

وكان في استقبال المسؤول الأميركي، وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، والسفير السعودي لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان.

وتأتي زيارة بومبيو للرياض ضمن جولة شرق أوسطية بدأها الوزير الأميركي هذا الشهر من الأردن، حيث يحمل في جعبته العديد من الملفات الساخنة مثل ملف إيران، فضلا عن الحرب ضد داعش والإرهاب، والملف السوري.

وقبل زيارته الرياض، أكد المسؤول الأميركي من العاصمة المصرية القاهرة، أن بلاده ستواصل دعمها للقاهرة في حربها ضد الإرهاب، وشدد على أن الولايات المتحدة مستمرة في حملتها للقضاء على داعش، حتى بعد قرار سحب القوات الأميركية من الأراضي السورية.

واستقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، السبت، وزير الخارجية الأميركي في العاصمة الإماراتية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون، وعددا من التطورات والمستجدات في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب تغريدة على الحساب الرسمي لولي عهد أبوظبي.